ProSieben 11:05 bis 11:35 Comedyserie The Middle Die Zugfahrt USA 2015 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Tante Edie ist gestorben und ihr letzter Wunsch war es, in South Dakota beerdigt zu werden, weshalb sich die Familie im Zug auf in den Bundesstaat macht. Während der Fahrt freundet sich Brick mit einem Typen an, der klaut, was ihm dann doch zu heikel wird. Indessen hat Axl ein schlechtes Gewissen, da er in der Vergangenheit Tante Edies Tod oft als Ausrede benutzt hat ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Patricia Heaton (Frankie Heck) Neil Flynn (Mike Heck) Charlie McDermott (Axl Heck) Eden Sher (Sue Heck) Atticus Shaffer (Brick Heck) Bill Glass (Mr. Bushman) Michael James Bell (Bartender) Originaltitel: The Middle Regie: Lee Shallat Chemel Drehbuch: Tim Hobert Kamera: Blake T. Evans Musik: Joey Newman Altersempfehlung: ab 6