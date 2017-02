ProSieben 05:00 bis 05:20 Comedyserie Malcolm mittendrin Ohne Moos nichts los USA 2000 Merken Malcolm, Dewey und Reese wollen Lois von der Arbeit abholen, aber kaum sind sie da, herrscht Ausnahmezustand im Supermarkt: Die drei fummeln an einem Schaumreiniger herum und schäumen fast den ganzen Laden ein. Und weil es so viel Spaß macht, lässt Dewey auch noch eine Flasche edelsten Cognacs mitgehen - die Konsequenz: Lois wird gefeuert, und die Familie muss einen harten Sparkurs einschlagen. Doch dann wird Hal ins Krankenhaus eingeliefert ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Frankie Muniz (Malcolm) Jane Kaczmarek (Lois) Bryan Cranston (Hal) Christopher Kennedy Masterson (Francis) Justin Berfield (Reese) Erik Per Sullivan (Dewey) Catherine Lloyd Burns (Caroline Miller) Originaltitel: Malcolm in the Middle Regie: Todd Holland Drehbuch: Jack Amiel, Michael Begler Kamera: Levie Isaacks Musik: They Might Be Giants