National Geographic People 03:05 bis 03:50 Dokumentation Horror-Trips - Wenn Reisen zum Albtraum werden In den Händen von Al-Qaeda GB 2009 Stereo 16:9 HDTV Merken 1996: Greg Williams reist als Vertreter einer kirchlichen Hilfsorganisation auf die Philippinen. Doch bereits wenige Tage nach seiner Ankunft geschieht das Unfassbare: Greg wird von Mitgliedern der Terrorgruppe "Abu Sayyaf", die der al-Qaida nahesteht, entführt und 13 Tage lang brutal gefoltert. Während seines Martyriums muss Greg ständig fürchten, von seinen Kidnappern getötet zu werden. Gregs Hoffnung, seine Kinder lebend wiederzusehen, schwindet von Tag zu Tag. Doch gleichzeitig gibt ihm der Gedanke an seine Angehörigen die Kraft, alles auf eine Karte zu setzen und einen Fluchtplan zu schmieden... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Banged Up Abroad

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 409 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:30 bis 05:00

Seit 199 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 139 Min. Señor Kaplan

Tragikomödie

ARTE 02:20 bis 03:55

Seit 89 Min.