National Geographic People 12:25 bis 13:10 Dokusoap Dr. Ks tierische Notaufnahme Allein auf sich gestellt USA 2014 Stereo 16:9 HDTV Merken Dr. K und Dr. Diaz reisen zu einer Tierärzte-Tagung. Damit liegt die Verantwortung für reibungslose Abläufe in der tierischen Notaufnahme ganz bei Dr. Thielen. Die Veterinärin hat sich schon öfters allein um die Praxis gekümmert - was kann also dabei schiefgehen? So einiges, wie sich im Laufe des Tages herausstellt... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Dr. K's Exotic Animal ER

Jetzt im TV Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:59 bis 15:16

Seit 283 Min. Alpine Ski-WM

Ski

ZDF 11:45 bis 13:30

Seit 57 Min. Ski alpin

Ski

Eurosport 11:45 bis 13:30

Seit 57 Min. Family Stories

Dokusoap

RTL II 11:55 bis 12:55

Seit 47 Min.