London, schon vor etwas längerer Zeit: Immer noch mieses Wetter. Chief Inspector Even Longer (Oliver Kalkofe) und sein treudoofer Begleiter Inspector Very Long (Bastian Pastewka) ruhen sich auf Mallorca auf dem Erfolg aus, den Wixxer zur Strecke gebracht zu haben. Doch der Verbrecher ist zurück - mit einer Liste von Todeskandidaten, die in 24 Stunden das Zeitliche segnen sollen. Darunter die beiden Polizisten und Victoria Dickham (Christiane Paul), die Tochter von Scotland Yards Ex-Chef David Dickham (Joachim Fuchsberger).

Die fulminante Fortsetzung des veritablen Kinohits von 2004 parodiert wieder kompetent und pointiert die Edgar-Wallace-Filmreihe der 60er. Bei so viel qualitativ hochwertigem schwarzem Humor in Farbe kommt keiner um ausgiebige Lachmuskelstrapazen herum.