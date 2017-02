Niederlande 1 17:10 bis 17:55 Sonstiges Tijd voor MAX NL 2017 HDTV Merken Nederland telt ongeveer 200.000 mensen met een spierziekte, dat wil zeggen dat één op de tachtig mensen er door getroffen wordt. Er zijn wel 600 verschillende vormen van spierziekten, waarbij sommige soorten dodelijk zijn en andere erfelijk. Wat ze allemaal gemeen hebben is dat ze, doordat ze de spieren verzwakken of doen uitvallen, een enorme impact hebben op het dagelijks leven. Niet alleen op dat van de patiënten zelf, maar ook op het leven van hun ouders, partners en kinderen. We ontvangen ambassadeur van het Prinses Beatrix Spierfonds: Jan Kooijman. Als oud-danser bij het Scapino Ballet weet hij als geen ander hoe belangrijk spieren zijn. * Verder leren we de 4-jarige Stefan kennen. Hij lijdt aan Spinale musculaire atrofie, waardoor hij niet kan staan en lopen. En we horen het verhaal van Johan, die een nieuw medicijn kreeg dat zijn leven redde. * Ook te gast is prof. dr. Jan Verschuuren, hoogleraar neuromusculaire ziekten aan het Leids Universitair Medisch Centrum. Hij legt uit wat de huidige stand van zaken is in het door het Prinses Beatrix Spierfonds gefinancierde wetenschappelijk onderzoek naar spierziekten. In Google-Kalender eintragen Moderation: Sybrand Niessen, Martine van Os Originaltitel: Tijd voor MAX