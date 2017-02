MTV 20:25 bis 21:20 Unterhaltung Are You the One? Liebe kann man nicht kaufen USA 2013 Merken Kiki hält trotz Devins miesen Verhaltens immer noch an ihm fest. Die Pärchen beginnen sich zu verlieben, aber die unergründliche Kabine der Wahrheit und eine schockierende Zuordnungs-Zeremonie machen die Bewohner fassungslos. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Are You the One? Altersempfehlung: ab 12