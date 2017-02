MTV 12:25 bis 12:55 Comedyserie Faking It Folge: 26 Der Abschlussball-Krieg USA 2015 Merken Karma und Shane versuchen, einander auszustechen. Amy ist überrascht davon, wie sich ihre Gefühle entwickeln. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Rita Volk (Amy Raudenfeld) Katie Stevens (Karma Ashcroft) Gregg Sulkin (Liam Booker) Bailey de Young (Lauren Cooper) Michael J. Willett (Shane Harvey) Mary Lambert (Mary Lambert) Rebecca McFarland (Farrah) Originaltitel: Faking It Regie: Linda Mendoza Drehbuch: Dan Steele Altersempfehlung: ab 6

