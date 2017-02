NDR 07:20 bis 08:10 Telenovela Rote Rosen Folge: 2363 D 2016 Stereo 16:9 Live TV Merken Gunter und Thomas nehmen ihre Rivalität um die Gunst von Sandra sportlich. Aktuell liegt Thomas vorn. Da kommt beiden der Verdacht, dass noch ein dritter Mann im Rennen ist. Was sie nicht ahnen: Es ist Ben, der gerade Mal wieder mit Sandra im Bett landet. Torben traut seinen Augen nicht, als er nachts Johanna in flagranti als heimlichen Klopfgeist des Rosenhauses überführt. Johanna hat Mühe, ihren gefühlten Bedeutungsverlust als Ex-Hausbesitzerin zu erklären. Doch Torben kommt ihr verständnisvoll entgegen. Theo entscheidet sich, "Blütenweiß" nicht einfach zu verscherbeln, sondern sich seiner Verantwortung zu stellen. Torben ist stolz auf seinen Sohn und sie finden in Thomas einen engagierten Verbündeten, der ebenfalls die Arbeitsplätze retten will. Erika ist Merle eine sehr große Hilfe dabei, gezielt Restbestände von Merles Schnittblumen am Salzmarkt zu verkaufen, ohne dass es einen Hinweis auf die Gärtnerei Albers gibt. Als Mielitzer seinem Sohn für dessen Zukunft in Barcelona väterliche Unterstützung zukommen lassen will, kommt es zu einem Missverständnis, das Patrick verprellt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Cheryl Shepard (Sydney) Mickey Hardt (Mathis) David C. Bunners (Holger) Constantin Lücke (Patrick) Gerry Hungbauer (Thomas) Brigitte Antonius (Johanna) Hermann Toelcke (Gunter) Originaltitel: Rote Rosen Regie: Patrik Caputo, Mattes Reischel Drehbuch: Rainer Brandenburg Kamera: Rainer Nolte, Wulf Sager Musik: Tunepool

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 397 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 157 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 157 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 157 Min.