ONE 23:55 bis 00:45 SciFi-Serie Torchwood Wie alles begann GB 2006 Stereo 16:9 Wieder da Merken Eine geheime Organisation arbeitet mitten unter uns. Ihr Stützpunkt: Das Torchwood-Institut im walisischen Cardiff. Ihre Aufgabe: Die Menschheit vor Bedrohungen aus dem All zu schützen. Doch das Team um den zeitreisenden Captain Jack Harkness hat nicht nur mit Außerirdischen zu kämpfen, auch zwischen den Weltenbewohnern kriselt und knistert es immer wieder. Was als Nebenschauplatz im 'Doctor Who'-Universum begann, entwickelte sich bald zu einer eigenständigen Serie. ONE zeigt alle vier Staffeln der britischen Science-Fiction-Serie. Als die Polizistin Gwen Cooper zum Tatort eines Serienmörders gerufen wird, glaubt sie ihren Augen nicht: Eine Spezialeinheit namens Torchwood erweckt die Leiche für einen kurzen Moment wieder zum Leben. Coopers Neugierde ist geweckt und sie versucht, mehr über die Organisation herauszufinden. Sie fasst den Plan, in das Hauptquartier der Gruppe einzudringen. Schnell wird sie enttarnt, doch Torchwood lässt sie nicht mehr los. (Premiere in ONE) In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: John Barrowman (Captain Jack Harkness) Eve Myles (Gwen Cooper) Burn Gorman (Owen Harper) Naoko Mori (Toshiko Sato) Gareth David-Lloyd (Ianto Jones) Kai Owen (Rhys Williams) Indira Varma (Suzie Costello) Originaltitel: Torchwood Regie: Brian Kelly Drehbuch: Russell T. Davies Kamera: Mark Waters Musik: Murray Gold Altersempfehlung: ab 16