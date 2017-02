ONE 22:00 bis 22:45 Serien Cucumber GB 2014 Merken Henry hat ein Date mit einem Fremden, während Lance nach einer langen Nacht in einem fremden Bett landet. Überall in der Stadt sucht man nach Liebe, Sex oder beidem: Als Cleo eine alte Flamme wieder trifft, lässt Freddie sich mit Anna ein, und Dean begibt sich auf eine gefährliche Reise. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Vincent Franklin (Henry Best) Freddie Fox (Freddie Baxter) Cyril Nri (Lance Sullivan) Julie Hesmondhalgh (Cleo Whitaker) Fisayo Akinade (Dean Monroe) Rufus Hound (Rupert Fuller) Nana Amoo-Gottfried (Peter Phillipson) Originaltitel: Cucumber Regie: Alice Troughton Drehbuch: Russell T. Davies Kamera: Dale McCready Musik: Murray Gold