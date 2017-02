ONE 21:10 bis 22:00 Krimiserie Mord mit Aussicht Folge: 5 Waldeslust D 2008 Live TV Merken Schüsse im Wald - innerhalb der Schonzeit: Das darf nicht sein, ist nicht korrekt, finden Bärbel und Sophie und machen sich auf in den finsteren Forst, um den vermeintlichen Wilderer einzukassieren. Und Dietmar unterzieht seine Gattin einem scharfen Verhör - er hegt nämlich den Verdacht, dass Heike vielleicht mehr über die Wilderei weiß, gab es doch am Vortag frischen(!) Wildhasenbraten bei Schäffers - inklusive Schrotkugeln. Heike bringt ihn auf die Spur eines jungen Polen, illegaler Erntehelfer auf einem Obstbauernhof. Der ist vor ein paar Tagen mit der Schrotflinte seines Chefs abgehauen, nachdem er vorher versucht hat, die Gattin seines Chefs zu vergewaltigen und seinen Chef zu ermorden: So berichtet es jedenfalls der Chef, Herrscher über hunderte von Apfelbäumen und seine schöne Ehefrau. Derweil irren Sophie und Bärbel durch den Wald, der sich dank Kyrill, dem Orkan von 2007, mächtig verändert hat. So mächtig, dass sie nicht mehr wissen, wo sie sind. Und dann werden sie zu ihrem großen Entsetzen auch noch gekidnappt... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Caroline Peters (Kommissarin Sophie Haas) Bjarne Mädel (Polizeiobermeister Dietmar Schäffer) Meike Droste (Polizeimeisterin Bärbel Schmied) Petra Kleinert (Heike Schäffer) Hans Peter Hallwachs (Hannes Haas) Max Gertsch (Andreas Zielonka) Jockel Tschiersch (Herbert Jungbluth) Originaltitel: Mord mit Aussicht Regie: Christoph Schnee Drehbuch: Marie Reiners Kamera: Johannes Kirchlechner, Johannes Imdahl Musik: Andreas Schilling