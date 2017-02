ONE 18:15 bis 19:05 Telenovela Sturm der Liebe Folge: 264 D 2006 Stereo Live TV Merken Alexander ist fassungslos und Laura am Boden zerstört. Auch Gregor ist verzweifelt und bittet Alexander, auf das Kind zu verzichten. Alexander macht wütend klar, dass er sich von Gregor nichts vorschreiben lässt. Er will selbst entscheiden, was für sein Kind das Beste ist. Laura vertraut sich Robert an. Sie überlegt, den Fürstenhof zu verlassen, wenn Alexander keine Ruhe gibt. Sie will weder ihre Beziehung zu Gregor gefährden, noch ihr Baby der Schmach aussetzen, ein Inzestkind zu sein. Als Alexander Laura trifft, die ihn aufgewühlt nach seiner Entscheidung fragt, macht er entschlossen klar, dass ihr und Helens Babys Halbgeschwister sind - genau wie Laura und Alexander. Er will seinen Kindern das Schicksal ersparen, das sie selber teilen, und nicht auf die Vaterschaft verzichten. Laura ist geschockt. Robert und Miriam sind nach dem gemeinsamen ersten Mal glücklich, wenn auch noch ein wenig verlegen, wie sie jetzt miteinander umgehen sollen. Barbara forscht nach, und Miriam gesteht ihre Gefühle für Robert. Sie bittet Barbara, sich ihr zuliebe in Zukunft besser mit Robert zu stellen. Barbara verspricht dies heuchelnd, schmiedet aber hinter Miriams Rücken Pläne, das Glück der beiden zu zerstören. So arrangiert sie kurzfristig eine Therapie bei einem Spezialisten für Neurologie in Hamburg und bittet Robert, Miriam davon zu überzeugen, diese wahrzunehmen. Es sei eine Chance, dass Miriam wieder laufen lernen könne. Barbara schafft es, Roberts Misstrauen zu zerstreuen, und dieser wirkt auf Miriam ein. Miriam schöpft Hoffnung, eines Tages auf den Rollstuhl verzichten zu können, und tritt die Reise an... Tanja ist froh, dass Mike bereit scheint, sich für sie zu ändern. Sie versöhnt sich mit Marie, die froh ist, dass Tanja ihr den Seitensprung mit Mike endgültig verzeiht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Henriette Richter-Röhl (Laura Mahler) Christof Arnold (Gregor Bergmeister) Gregory B. Waldis (Alexander Saalfeld) Judith Hildebrandt (Tanja Liebertz) Nicola Tiggeler (Barbara von Heidenberg) Lorenzo Patané (Robert Saalfeld) Inez Björg David (Miriam von Heidenberg) Originaltitel: Sturm der Liebe Regie: Dieter Schlotterbeck, Alexander Wiedl Drehbuch: Anne Neunecker