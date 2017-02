ONE 09:30 bis 10:15 Reportage Der Vorkoster Hackfleisch auf dem Prüfstand Die beste Frikadelle NRWs D 2015 Stereo 16:9 Live TV Merken mit Björn Freitag Ob als Frikadelle, Bolognese, Kohlroulade oder roh auf dem Brötchen: Hackfleisch ist ein vielseitiger Küchenklassiker - beliebt bei Jung und Alt. Aber was steckt drin in der gewolften Fleischmasse: Reste oder edle Teilstücke? Warum ist Hackfleisch oft so günstig und wie wirkt sich der Preis auf die Qualität aus? Fragen, denen der Vorkoster Björn Freitag auf den Grund geht. Gesundheitsgefahr Hackfleisch: Im Labor lässt der Profikoch prüfen, wie keimbelastet frisches und verpacktes Hackfleisch aus dem Handel ist. Müssen wir uns Sorgen um unser Wohlbefinden machen? Hackfleischproduktion im großen Stil: Der Vorkoster wirft einen Blick hinter die Kulissen bei einem der größten Fleischverarbeiter Europas. Mehr als 50 Prozent der Fleischwaren werden von dort in die ganze Welt exportiert. Woher unser Hackfleisch kommt, wie es verarbeitet wird und wie transparent die Produktion tatsächlich ist, das findet Björn Freitag hier heraus. Außerdem: Die beste Frikadelle NRWs - Beim großen Kochwettbewerb sucht Björn Freitag den besten Hobbykoch und das leckerste Rezept. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Björn Freitag Originaltitel: Der Vorkoster

