Reportage Wir lieben Euren Müll Donya unterwegs mit den Jungs der Krefelder Müllabfuhr Wir lieben Euren Müll - D 2016 aus der Reihe "Hier und Heute" Mit dem Müll ist es wie mit dem Abwasser: Jeder möchte ihn so schnell wie möglich loswerden - auch ich. Aber wer kümmert sich um unseren Müll, wenn der erst einmal in der dreckigen Tonne liegt? Rund 150.000 Menschen in Deutschland bearbeiten und recyceln unseren Müll. Ohne sie geht es nicht, trotzdem hat ihr Job keinen guten Ruf. Ich möchte wissen, wie das ist, Müllmann zu sein bzw. "Müllwerker", wie die Jungs von der Müllabfuhr offiziell heißen. Also arbeite ich eine Woche bei der Müllabfuhr in Krefeld mit, bei der GESAK. Mit den Männern vom Mannschaftstransport MT1 fahre ich morgens um 6:30 Uhr vom Hof, klingele die Leute wach, hole die vollen Mülltonnen aus Kellern und Schächten, kippe den Müll in den Müllwagen und bringe die leeren Tonnen zurück auf ihren Platz. Ich möchte wissen, wie die Leute reagieren, wenn meine Kollegen und ich morgens durch Krefeld cruisen und den Müll abholen. Wie hart ist die Arbeit? Stinkt es wirklich so stark? Bekommen die Männer (ja, es sind nur Männer) Anerkennung für ihren Job? Ich möchte verstehen, wie es ist, wenn man jeden Tag den Müll Anderer wegräumt. Originaltitel: Hier und Heute Regie: Donya Farahani