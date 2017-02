tagesschau24 23:07 bis 23:52 Dokumentation Verstopfte Straßen, überfüllte Raststätten - Ärgernis Lkws D 2017 Live TV Merken Für "DokThema" taucht das BR-Team ein in den Alltag deutscher und osteuropäischer Lastwagenfahrer, die immer mehr untereinander konkurrieren. Das Filmteam begleitet Lkw-Kontrollen und zeigt die Lücken auf. In "DokThema" wird eine Politik hinterfragt, die die falschen Weichen stellt. Mehr als 70 Prozent aller Güter werden in Deutschland auf der Straße transportiert. Und prognostiziert ist ein nochmaliger Anstieg um 70 Prozent bis ins Jahr 2025. Dabei ist die Zahl der in Deutschland gemeldeten Lkws rückläufig. Auffällig dagegen die zunehmende Anzahl osteuropäischer Autokennzeichen. Viele dieser Fahrzeuge sind in Deutschland fest stationiert, lediglich die Fahrer kommen aus Rumänien oder Bulgarien. Mit Kleintransportern werden sie aus ihrer Heimat nach Deutschland gebracht und leben dann manchmal monatelang im Lkw - bezahlt nach den Mindestlöhnen ihrer Heimatländer Die Fahrer klagen, dass ihre Arbeitsbedingungen zu Lasten der Sicherheit gehen. Zudem würde beim TÜV in Osteuropa immer wieder geschummelt und es gäbe zu wenig Kontrollen. Der EU Rechnungshof rügte in diesem Jahr die Bundesregierung, dass in Deutschland mehr Geld für Straßen statt für Schienen ausgegeben wird. Folglich werden die Straßen immer weiter ausgebaut und Bahnstrecken stillgelegt. In den kommenden Monaten sollen weitere 176 Güterbahnhöfe geschlossen werden. Interne Papiere benennen 30 von der Schließung bedrohte bayerische Güterverladestellen. Doch auch die Bahn fährt zweigleisig. So wurde unter Hartmut Mehdorn der Logistikdienstleister Schenker gekauft, die Bahn damit zu Deutschlands größter Lkw-Spedition. 80 Prozent ihrer Geschäfte laufen inzwischen über die Straße. Ein Filmteam taucht ein in den Alltag deutscher und osteuropäischer Lastwagenfahrer, die immer mehr in Konkurrenz zueinander kommen. Es begleitet Lkw-Kontrollen und zeigt Lücken auf. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Verstopfte Straßen, überfüllte Raststätten - Ärgernis Lkws Regie: Susanne Roser