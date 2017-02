tagesschau24 21:32 bis 22:00 Reportage Gott und die Welt Nadia. Auf der Suche nach dem ziemlich besten Leben D 2017 Live TV Merken Nadia, in München geboren, hat als Ausdruck ihres Glaubens Jahre lang ihre Haare mit einem Kopftuch bedeckt. Das kleine Stück Stoff hat sie als eigenständige und feministische Muslimin immer vehement und kampflustig verteidigt. Doch als sie ihren zweiten Sohn Elias erwartete, legte sie das Kopftuch ab. Nadia durchlebte eine Risikoschwangerschaft und hatte keine Kraft mehr, dem Druck von außen gegen sie als Kopftuchtragende, alleinerziehende Mutter standzuhalten. Der Film begleitet Nadia auf ihrer Suche nach dem ziemlich besten Leben für sich und ihre beiden Söhne. Es ist eine offenherzige und aufrichtige Suche einer mutigen und humorvollen Frau. Nadia muss ihre Familie allein ernähren. Obgleich sie inzwischen Arbeit in einer Bundesbehörde gefunden hat und ihren Job sehr mag, plagt sie ein schlechtes Gewissen, zu wenig Zeit mit ihren Kindern zu verbringen. Allein erziehende Mutter, berufstätig und gläubige Muslimin - Nadias Alltag ist oft voller Spannungen. Dabei vermisst sie ihr Kopftuch. In ihr früheres Leben als öffentlich erkennbare Muslimin will sie aber nicht mehr zurückkehren. Denn sie hat Ablehnung und Diskriminierung erfahren und das kostet sie zu viel Energie, Kraft, die sie dringend braucht zur Bewältigung der alltäglichen Herausforderungen. Also passt sie sich der vermeintlichen "Leitkultur" an, auch wenn es ihr weh tut. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Gott und die Welt Regie: Jutta Neupert