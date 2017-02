National Geographic Wildlife 00:10 bis 00:55 Dokumentation Floridas Python-Jäger unterwegs Unterwegs in Australien GB 2012 Stereo 16:9 HDTV Merken Die Python-Jäger setzen ihre aufregende Australien-Expedition fort, und natürlich ist es für sie eine Ehrensache, dabei die giftigsten und gefährlichsten Tiere hautnah in Augenschein zu nehmen. Bei ihrer Entdeckungstour darf natürlich der maritime Lebensraum nicht fehlen, denn vor Australiens Küsten tummeln sich unzählige Schlangenarten. So gehen Shawn Heflick und seine Freunde am Great Barrier Reef auf Tauchstation, um von ihren australischen Kollegen zu lernen, wie man eine Seeschlange fängt. Wie sich herausstellt, ist das nicht so einfach, wie es aussieht! Kaum sind die Reptilien-Experten um diese Erfahrung reicher und haben wieder festen Boden unter den Füßen, geht die Suche nach seltenen Schuppentieren auch schon weiter: In der Hafenstadt Cairns gehen die Herpetologen einem einheimischen Schlangenfänger zur Hand. Prompt bekommen sie es mit einem kapitalen Amethystpython zu tun, der sich ausgerechnet das Hühnergehege einer Familie als neues Jagdrevier auserkoren hat. Um das wehrlose Federvieh wirksam vor Attacken zu schützen, muss das Reptil auf frischer Tat ertappt und eingefangen werden - eine Aufgabe, die die Python-Jäger voller Enthusiasmus angehen... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Python Hunters