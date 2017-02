National Geographic Wildlife 20:10 bis 21:00 Dokumentation Die Königin der Leoparden SA 2010 Stereo 16:9 HDTV Merken Sie ist schnell, geschickt und - wenn sie will - tödlich: Für Leopardenweibchen Manana wäre es ein Leichtes, einem Menschen das Leben zu nehmen. Doch sie tut es nicht. Stattdessen sitzt sie friedlich neben dem Tierfilmer John Varty, Kennern der Szene bekannt als JV. Das Verhältnis zwischen den beiden wirkt vertraut, ja freundschaftlich. Tatsächlich verbindet JV und Manana eine einzigartige Beziehung, dank der der Leopardenexperte exklusive Einblicke in das Leben der Großkatze erhält. 14 Jahre lang hat er Manana im südafrikanischen Londolozi-Park begleitet. Dabei lernte er auch ihre 19 Jungen kennen. Mit seiner Arbeit verschafft JV vielen Menschen verblüffende Einblicke in die unbekannte Welt eines der rätselhaftesten Tiere des Planeten. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Leopard Queen