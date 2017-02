National Geographic Wildlife 18:30 bis 19:20 Dokusoap Der Hundeflüsterer London Calling! USA 2011 Stereo 16:9 HDTV Merken Auch in dieser Folge ist Cesar Millan kreuz und quer in Großbritannien unterwegs - denn auch hier hat der "Hundeflüsterer" zahlreiche Fans und mindestens ebenso viele vierbeinige Patienten, die von der langjährigen Erfahrung des berühmten Hundetrainers aus den USA profitieren sollen. Als erstes geht es diesmal nach London, wo Mischlingshund Herbie aufgrund seiner Bissigkeit von Amts wegen zu Hauarrest verdonnert wurde. Zwar hat sich Herbies Verhalten durch das intensive Training mit seinem Besitzer bereits stark gebessert, doch insbesondere bei Uniformierten und bei Pferden sieht er immer noch Rot und geht sofort zum Angriff über. Cesar steht eine aufwändige Anti-Aggressions-Schulung bevor! Anschließend geht es weiter zu der Schauspielerin Harriet Thorpe, bekannt aus der Sitcom "Absolutely Fabulous", und ihrer Schwester Matilda. Beide sind stolze Besitzerinnen zweier Deutscher Schäferhunde - und beide haben ein Problem mit dem überschäumenden Temperament ihrer Lieblinge. Das Gassigehen mit den Tieren ist ein reiner Spießrutenlauf. Ob Cesar helfen kann? Schließlich reist er nach Northamptonshire, wo er einem Paar helfen will, aus ihrem ängstlichen Spaniel einen passablen Beifahrer zu machen... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Cesar Millan Originaltitel: Dog Whisperer