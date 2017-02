National Geographic Wildlife 13:35 bis 14:25 Dokumentation Tierisch ausgerüstet Spritzen und Spucken CZ 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Nicht selten sind wilde Tiere mit eindrucksvollen Fähigkeiten ausgestattet, die sie im Laufe der Evolution perfektioniert haben. Schützenfische beispielsweise sind wahre Meister im Spucken. Mit einem gezielten Wasserstrahl schießen sie so Insekten aus der Luft. Noch bewährtere Waffen sind Stacheln, die oftmals sogar giftig sind. Bienen besitzen sie ebenso wie Wespen. Und während den meisten Arten der Seeigel ihre Stacheln nur dem Schutz dienen, können die winzigen an den Tentakeln von Quallen auch für Menschen lebensgefährlich sein. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Animals' Armory