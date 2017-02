National Geographic Wildlife 12:00 bis 12:45 Dokumentation Der unglaubliche Dr. Pol Was sagt der Truthahn USA 2014 Stereo 16:9 HDTV Merken Thanksgiving steht vor der Tür. In Dr. Pols Praxis bestimmen die Truthähne, wo es langgeht. Drei der Vögel befinden sich aus gegebenem Anlass offenbar auf der Flucht, und Charles adoptiert sie kurzerhand. Derweil finden Gail und Lyn Wernette in der Nähe ihres Hauses zwei streunende Deutsche Doggen. Die Tiere sehen arg mitgenommen aus. Dr. Pol müsste sich eigentlich um sie kümmern, doch Haus und Praxis sind leider völlig überfüllt. Nun geht es darum, für die beiden Riesen eine Bleibe zu finden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Incredible Dr. Pol Drehbuch: James M. Felter

