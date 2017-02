National Geographic Wildlife 09:30 bis 10:20 Dokumentation Auf der Suche nach dem Monsterfisch Australiens Dorschbarsche USA 2011 Stereo 16:9 HDTV Merken Die bis zu 1,80 Meter langen Dorschbarsche zählen zu den bekanntesten australischen Süßwasserfischen: Die räuberisch lebenden "Murray Cods", wie sie auf Englisch genannt werden, sind fast überall im verzweigten Murray-Darling-Becken zu finden, einem verzweigten Flusssystem, das sich über weite Teile Südostaustraliens erstreckt. Mit einer Ausnahme: Ausgerechnet im Fluss Murray, nach dem die Dorschbarsche benannt wurden, findet man sie nur noch äußerst selten. Dr. Zeb Hogan möchte herausfinden, warum das so ist - und vor allem, was man dagegen tun kann... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Zeb Hogan Gäste: Gäste: Zeb Hogan (Biologe und Fisch-Experte) Originaltitel: Monster Fish

