National Geographic Wildlife 07:55 bis 08:45 Dokumentation 72 Dangerous Animals Australia Vorsicht bissig AUS 2014 Stereo 16:9 HDTV Merken Gefährliche Tiere gibt es in Australien wie Sand am Meer. Doch wer sind die tödlichsten? Wer schafft es, den Gegner mit einem gezielten Biss und messerscharfen Zähnen außer Gefecht zu setzen? Da wäre zum einen eine uralte Bestie, die seit Menschengedenken für Angst und Schrecken sorgt. Doch auch eine seltenere Spezis lehrt Australiern bis heute das Fürchten. Und insbesondere Taucher und Angler wissen Horrorgeschichten von einem Wesen mit giftigem Stachel zu erzählen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: 72 Dangerous Animals Australia

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 399 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 159 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 159 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 159 Min.