National Geographic Wildlife 06:25 bis 07:10 Reportage Notruf Hund - Einsatz für Cesar Familienfehde USA 2014 Stereo 16:9 HDTV Merken Cesar wird von Debi um Hilfe gebeten, weil ihre Nachbarin Alyssa einen Hund hat, der die ganze Nachbarschaft terrorisiert. Alyssas Familie hat schon alles probiert, aber die Labrador-Mischlingshündin Misty hat schon alle Familienmitglieder angegriffen - und unzählige Nachbarn. Auch die Freundschaft zwischen Debi und Alyssa kriselt, seit Debi den Vorschlag gemacht hat, Misty einzuschläfern. Außerdem versucht Cesar, Brad zu helfen, weil der Hund seiner Schwester Nicole jede Möglichkeit nutzt, Brads Hund anzugreifen. Bei jedem Familienausflug kommt es zum Kampf zwischen den beiden Vierbeinern. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Cesar Millan Originaltitel: Cesar to the Rescue

