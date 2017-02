Disney Channel 22:15 bis 22:40 Comedyserie Immer wieder Jim Jim und der Horror-Pfirsich USA 2005 Stereo 16:9 HDTV Merken Cheryl ist unglücklich und beklagt sich darüber, dass Jim einfach zu wenig mit ihr spricht. Um ihm den Ball ihrer Unzufriedenheit zurückzuspielen, beschließt sie, drei Tage einfach nicht mit ihm zu sprechen. Die Hoffnung, dass ihr lieber Gatte nach dieser Zeit den Wert eines guten Gesprächs zu schätzen weiß, löst sich allerdings bald in Luft auf. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Courtney Thorne-Smith (Cheryl) Kimberly Williams-Paisley (Dana) Larry Joe Campbell (Andy) Taylor Atelian (Ruby) Billi Bruno (Gracie) Conner Rayburn (Kyle) James Belushi (Jim) Originaltitel: According to Jim Regie: Gerry Cohen Drehbuch: Harry Hannigan Kamera: George Mooradian Musik: James Belushi , Glen Clark