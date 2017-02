Disney Channel 21:25 bis 21:50 Comedyserie Immer wieder Jim Aufschneider unter sich USA 2005 Stereo 16:9 HDTV Merken Cheryl regt sich darüber auf, dass Jim ihre Anekdoten langweilig findet. Daraufhin klaut sie eine von Danas Geschichten: Es ist die legendäre Story, in der sie Oprah Winfrey trifft. Nun muss Jim natürlich noch eine Schippe drauflegen und erfindet eine Story von einem angeblichen Feuer in seiner Firma. Als Cheryl die Spuren des Feuers zusammen mit den Kindern besichtigen will, droht alles aufzufliegen. Deshalb versuchen Andy und Jim echtes Feuer zu legen. Doch dabei geraten die Flammen außer Kontrolle. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: James Belushi (Jim) Courtney Thorne-Smith (Cheryl) Kimberly Williams-Paisley (Dana) Larry Joe Campbell (Andy) Taylor Atelian (Ruby) Billi Bruno (Gracie) Conner Rayburn (Kyle) Originaltitel: According to Jim Regie: Leonard R. Garner Jr. Drehbuch: Howard J. Morris Kamera: George Mooradian Musik: Jim Belushi, Glen Clark