Disney Channel 20:15 bis 21:25 Abenteuerserie Die Musketiere Das einfache Leben GB 2015 Dolby 16:9 HDTV Neue Folge Der König will das Leben der einfachen Leute kennenlernen und begibt sich verkleidet in eine Taverne. Dort wird er zusammen mit D?Artagnan entführt und soll als Sklave auf eine spanische Galeone verkauft werden. Lady de Winter arbeitet für den Sklavenhändler, verhilft dem König aber zur Flucht und gewinnt so seine Gunst. Rochefort versucht die Abwesenheit des Königs zu nutzen und die Königin zu einem Vertrag mit Spanien zu bewegen. Doch der König kehrt gerade noch rechtzeitig zu Taufe seines Sohnes zurück. Schauspieler: Ryan Gage (King Louis) Luke Pasqualino (D'Artagnan) Tom Burke (Athos) Howard Charles (Porthos) Christopher Fulford (Gus) Chris Ryman (Antoine) Anton Saunders (Didi) Originaltitel: The Musketeers Regie: John Strickland Drehbuch: Adrian Hodges, Peter McKenna, Alexandre Dumas père Musik: Paul Englishby