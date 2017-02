Disney Channel 17:10 bis 17:40 Trickserie Ronks - Keine Steinzeit ohne Alien! Keine Angst vorm Krächzdrachen / Ein Whirlpool für Mama F 2015 Dolby 16:9 HDTV Merken (a) Flash erzählt den Ronks eine gruselige Geschichte und sie sind begeistert! Mormagnon ist so eifersüchtig, dass er sich als das schreckliche Untier verkleidet, das Flash beschrieben hat, und das Dorf erschreckt. (b) Flash, der unter der Kälte leidet, installiert im Dorf eine Zentralheizung. Walter kann das nicht gutheißen und verlässt das Dorf. Die Heizung ist ein Erfolg, lockt aber auch wilde Tiere an. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Rolling With the Ronks! Regie: Charles Vaucelle, Jc Dessaint Drehbuch: Dayla Kennedy, Olivier Jean-Marie