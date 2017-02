Disney Channel 12:20 bis 12:50 Trickserie Ronks - Keine Steinzeit ohne Alien! Walter Wasserfest / Ein Fall für zwei F 2015 Dolby 16:9 HDTV Merken (a) Walter verliert Mamas Glücksbringer und muss zurück auf den Grund des Sees, um ihn zurückzubekommen, doch er hat Angst vor Wasser! (b) Als Flash beschuldigt wird, Mamas Kleid gestohlen zu haben, gehen Walter und Mila der Sache auf den Grund. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Rolling With the Ronks! Regie: Charles Vaucelle, Jc Dessaint Drehbuch: Michel Coulon

