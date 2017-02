Syfy 23:05 bis 23:30 Trickserie Star Wars: The Clone Wars Böse Absichten USA 2010 Stereo 16:9 Merken Während C-3PO und R2-D2 dem Auftrag nachgehen, eine besondere Frucht zu besorgen, werden sie von dem Kopfgeldjäger Cade Bane gekidnappt. Der soll für Jabba the Hutt dessen Onkel Ziro aus dem Gefängnis holen. Um dies durchzuführen, könnten die Datenbanken der beiden Droiden eine wichtige Hilfe sein. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Star Wars: The Clone Wars Regie: Brian Kalin O'Connell Drehbuch: Craig W. van Sickle Musik: Kevin Kiner Altersempfehlung: ab 12