Syfy 21:00 bis 21:50 Actionserie Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. 0-8-4 USA 2013 Stereo 16:9 Merken In Peru muss ein gefährliches unbekanntes Objekt geborgen werden, das als ein sogenanntes 0-8-4 bezeichnet wird. Phil Coulson (Clark Gregg) und sein Team reisen nach Südamerika. Vor Ort wartet eine Überraschung auf Coulson, denn er trifft seine alte Bekannte Camilla Reyes (Leonor Varela) mit ihrer Militäreinheit an der Fundstelle. Die Bergung des Objekts gestaltet sich schwierig, da das Team von Rebellen angegriffen wird. Alle retten sich in das S.H.I.E.L.D.-Flugzeug. Zu spät bemerken die Agenten, dass Camilla ein falsches Spiel treibt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Clark Gregg (Agent Phil Coulson) Ming-Na Wen (Agent Melinda May) Brett Dalton (Agent Grant Ward) Chloe Bennet (Skye) Iain De Caestecker (Agent Leo Fitz) Elizabeth Henstridge (Agent Jemma Simmons) Leonor Varela (Camilla Reyes) Originaltitel: Agents of S.H.I.E.L.D. Regie: David Straiton Drehbuch: Maurissa Tancharoen, Jed Whedon, Jeffrey Bell Kamera: Feliks Parnell Musik: Bear McCreary