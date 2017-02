Syfy 20:15 bis 21:00 Actionserie Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. Aus großer Kraft folgt? USA 2013 Stereo 16:9 Merken Der totgeglaubte Spezialagent Phil Coulson (Clark Gregg) wurde wiederbelebt. Nun soll er im Auftrag der Organisation S.H.I.E.L.D. eine Elite-Truppe zusammenstellen, die überall auf der Welt ungewöhnlichen Phänomenen auf den Grund geht. In ihrem ersten Fall stoßen die hochqualifizierten Agenten auf einen Mann namens Mike Peterson (J. August Richards), der plötzlich zu einem Superhelden mit enormer Sprungkraft mutiert ist. Während der Verfolgung gerät das Team mit der cleveren Computer-Hackerin Skye (Chloe Bennet) aneinander. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Clark Gregg (Agent Phil Coulson) Ming-Na Wen (Agent Melinda May) Brett Dalton (Agent Grant Ward) Chloe Bennet (Skye) Iain De Caestecker (Agent Leo Fitz) Elizabeth Henstridge (Agent Jemma Simmons) J. August Richards (Mike Peterson) Originaltitel: Agents of S.H.I.E.L.D. Regie: Joss Whedon Drehbuch: Joss Whedon, Jed Whedon, Maurissa Tancharoen Kamera: David Boyd Musik: Bear McCreary