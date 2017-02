Syfy 05:45 bis 06:35 Dokumentation Fact or Faked: Auf den Spuren des Paranormalen Die Schlacht von L.A. / Der Geist auf der Queen Mary USA 2011 Stereo 16:9 Merken In der ersten Folge der zweiten Staffel bekommt es das Fact or Faked- Team mit zwei Fällen aus der Vergangenheit zu tun. Ben, Jael und Teamneuling Devin machen sich nach Los Angeles auf, um dort eine angebliche Vertuschungsaktion der Regierung nach dem Angriff auf Pearl Harbor zu untersuchen. Bill, Chi-Lan und Austin suchen die RMS Queen Mary auf, um nach Geistern Ausschau zu halten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Fact or Faked: Paranormal Files

