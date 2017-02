Syfy 05:00 bis 05:45 Mysteryserie Under the Dome Unter der Kuppel USA 2013 Stereo 16:9 Merken Nach dem Tod von Chief Duke brennt auch noch dessen Haus nieder und das Feuer droht, auf andere Gebäude überzuspringen. Geschockt müssen die Bewohner von Chester's Mill feststellen, dass sich die Feuerwehr außerhalb der Kuppel befindet. Auf sich selbst gestellt, unternehmen die Menschen alles, um der Flammen Herr zu werden. An anderer Stelle lauert der eifersüchtige Junior (Alexander Koch) Barbie (Mike Vogel) auf, während Dodee (Jolene Purdy) und Phil (Nicholas Strong) zufällig den militärischen Funkverkehr mithören. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mike Vogel (Dale "Barbie" Barbara) Natalie Martinez (Deputy Linda Esquivel) Alexander Koch (Junior Rennie) Dean Norris (James "Big Jim" Rennie) Rachelle LeFevre (Julia Shumway) Colin Ford (Joe McAlister) Britt Robertson (Angie McAlister) Originaltitel: Under the Dome Regie: Jack Bender Drehbuch: Brian K. Vaughan, Rick Cleveland Kamera: Cort Fey Musik: W.G. Snuffy Walden