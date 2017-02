Disney XD 18:25 bis 18:50 Comedyserie Schreck-Attack Der schwarze Ritter USA 2016 Dolby 16:9 HDTV Merken Babysitterin Alicia denkt sie soll einen einfachen Babysitter-Job erledigen. Überrascht trifft sie auf Ritter Herman, der sie auf eine Reise ins Mittelalter mitnimmt. Sobald Hermans Eltern aus dem Haus sind, stellt er seiner Babysitterin mittelalterliche Herausforderungen, die sie bestehen muss, um zum Ritter geschlagen zu werden. Womit sie jedoch nicht rechnet, hinter einer falschen Wand lauert noch ein tapferer Held: Der schwarze Ritter. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Cody Veith (Chance) Jillian Shea Spaeder (Bailey) Brandon Severs (Dusty) Bryce Gheisar (Herman) Tobie Windham (Uncle Will) Sitara Falcon (Grocery Store Guy) James Preston Rogers (Dane) Originaltitel: Walk the Prank Regie: Trevor Moore, Tom Gianas Drehbuch: Jamie Abrams Altersempfehlung: ab 12