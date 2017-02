Disney XD 08:00 bis 08:20 Trickserie Phineas und Ferb Der Supercomputer / Die Schnabeltierverwechslung USA 2011 Stereo 16:9 HDTV Merken (a) Phineas und Ferb wollen ihrer Mutter eine Freude machen. Also bauen sie einen Supercomputer, um herauszufinden, worüber sie sich am meisten freuen würde. (b) Phineas und Ferb verwandeln ihr Zuhause mit Hilfe ihrer Freunde in ein Spaßhaus. Währenddessen ist ein gewöhnliches Schnabeltier aus dem Zoo ausgebüchst und Major Monogram schickt es zu Doofenschmirtz, um ihn zu besiegen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Disney's Phineas and Ferb Regie: Jay Lender, Dan Povenmire Drehbuch: Chong Suk Lee, Bernie Petterson, Kaz, Tom Minton, Jeff "Swampy" Marsh, Dan Povenmire

