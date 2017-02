KI.KA 20:10 bis 21:00 Dokusoap Die Mädchen-WG Ohne Eltern in den Schnee D 2014 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Farina, Clara, Cora, Leona und Lilly dürfen heute einem Bergbauern bei der Arbeit helfen. Aber wie schafft man es nur, so früh aufzustehen? Und wie kommt die Milch eigentlich aus dem Kuheuter? Endlich unabhängig und erwachsen und der erste Urlaub ohne Eltern! Viele Kinder träumen von Ferien, die sie selbst bestimmen dürfen. Niemand, der einen durch langweilige Museen schleift oder der einem vorschreibt, wie lange man schlafen darf. Dafür jede Menge Spaß und Abenteuer! Aber wie fühlt sich der Traum an, wenn er Wirklichkeit wird? Die Mädchen-WG gibt wieder fünf Jugendlichen die Chance, einen Monat Urlaub ohne Eltern auszuprobieren. In der elften Folge müssen die Mädchen ordentlich mit anpacken. Und das unter schwierigsten Bedingungen. Denn die Gerüche in der Käserei machen den Mädchen ganz schön zu schaffen.Heute geht's für Farina, Clara, Cora, Leona und Lilly auf die Skipiste. Die Skischüler versuchen ihre erste Abfahrt - und haben dabei so ihre Schwierigkeiten. Endlich unabhängig und erwachsen und der erste Urlaub ohne Eltern! Viele Kinder träumen von Ferien, die sie selbst bestimmen dürfen. Niemand, der einen durch langweilige Museen schleift oder der einem vorschreibt, wie lange man schlafen darf. Dafür jede Menge Spaß und Abenteuer! Aber wie fühlt sich der Traum an, wenn er Wirklichkeit wird? Die Mädchen-WG gibt wieder fünf Jugendlichen die Chance, einen Monat Urlaub ohne Eltern auszuprobieren. Der zwölfte Tag endet für Leona mit Schmerzen. Sie ist beim Snowboarden im Funpark gestürzt. Jetzt hilft nur noch eins: Ein Besuch beim Arzt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Die Mädchen-WG Regie: Tobias Zydra Drehbuch: Tobias Zydra