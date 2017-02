KI.KA 16:50 bis 17:35 Trickserie Hexe Lilli Lilli und das Eskimomädchen / Lilli und Hektors großer Traum CDN, GB, D 2004-2014 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Lilli und das Eskimomädchen: Leon hat Geburtstag und die Familie geht in den Zoo, um das Eisbärenbaby zu bestaunen. Doch Leons Enttäuschung ist groß: Das Baby lässt sich nicht blicken. Die Zoowärter sind ratlos, aber der kleine Eisbär braucht Hilfe. Also reist Lilli mit Hektor in die Arktis und lernt dort das Mädchen Kilaq kennen. Kilaq fährt mit Lilli auf ihrem Hundeschlitten zu ihrer Großmutter, denn die weiß alles über Eisbären. Der Weg durch Eis und Schnee wird lang und Hektor geht es immer schlechter, denn Drachen sind für dieses Klima nicht geschaffen. Dann bricht ein Schneesturm herein und Hektor fällt in eine Kältestarre. Können die Mädchen rechtzeitig das Dorf der Großmutter erreichen und Hektor retten? Lilli und Hektors großer Traum: In diesem Jahr hat Hektor nur einen Geburtstagwunsch. Er möchte einmal auf der Bühne stehen und viel Applaus bekommen. Als Lilli an seinem großen Tag mit ihm zu einem Rummelplatz reist, sieht er seinen Traum zum Greifen nahe: Ein Zirkus lädt ein zur 15 Minuten Star-Show. Der Direktor Benzini hofiert Hektor und lässt Lillis kritische Worte nicht gelten. Als lebende Kanonenkugel ist Hektor sicherlich unschlagbar! So beginnt Hektor das Training für die nächste Vorstellung. Als Lilli merkt, dass Benzini ein Betrüger und der Kanonenflug zu gefährlich ist, schließt Benzini sie ein und redet Hektor ein, dass Lilli ihn verlassen hat, weil sie ihm seinen Ruhm nicht gönnt. Jetzt kann nur noch ein Hexenspruch helfen, um Lilli zu befreien und Hektor zu retten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Lilly the Witch Regie: Luba Medekova-Klein, Sam Siahaija Drehbuch: Armin Prediger, Mark Hodkinson, Louise Geraghty, Marcus Fleming, M Thorisson, Richard Conroy Musik: Keith Hopwood