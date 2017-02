KI.KA 15:00 bis 15:50 Jugendserie Dance Academy - Tanz deinen Traum! Alles auf Anfang / Träume AUS 2010-2013 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV Merken Alles auf Anfang: Die Sommerferien sind vorbei und die Ausbildung an der Dance Academy in Sydney geht ins zweite Jahr. Tara, die den Sommer mit Christian auf der Farm ihrer Eltern verbracht hat, freut sich darauf, all ihre Freunde wieder zutreffen und endlich wieder tanzen zu dürfen. Die Freude wird jedoch ein wenig dadurch getrübt, dass ihre beste Freundin Kat nicht ins zweite Jahr übernommen wurde und nun eine normale Schule in Sydney besuchen muss. Gleich zu Beginn des neuen Jahres werden die Tanzschüler von der Nachricht überrascht, dass der diesjährige "Prix de Fonteyn", ein Tanzwettbewerb um die besten Nachwuchstalente der Welt, in Sydney ausgetragen wird. Bei der Eröffnungsveranstaltung soll Tara eine Solorolle tanzen. Sie ist überglücklich, gerät aber mit Ethan in Streit und verlässt beleidigt und vorschnell die Probe. Daraufhin wird ihre Rolle überraschend mit Grace besetzt, der Patentochter von Miss Raine. Tara hofft, dass diese an der Royal Ballet School ausgebildete Konkurrentin nicht an der Akademie bleiben wird. Aber Grace kann nicht nach London zurück und wird an der Akademie aufgenommen. Träume: Taras Traum ist es nach wie vor, eines Tages in der National Ballett-Companie zu tanzen. Deshalb schwärmt sie auch für die junge Ballerina Saskia Duncan, jüngste Solotänzerin in der Geschichte der Companie. Tara sucht ihre Nähe und besucht all' ihre Vorstellungen in der Sydney Opera. Saskia gefällt diese Bewunderung, durch ihre Äußerungen stiftet sie bei Tara aber auch Verwirrung. Saskia bezweifelt, dass Beziehungen von Tänzerpaaren halten, wenn nur einer in die Companie aufgenommen wird. Tara versucht daraufhin, ihren Freund Christian zu mehr Einsatz für den klassischen Tanz zu bewegen, aber Christian hat nach wie vor mehr für Hip-Hop übrig. So besucht Tara alleine Saskias nächste Vorstellung und wird dabei Zeugin einer Tänzer-Katastrophe. Saskia stürzt und verletzt sich so schwer, dass ihre weitere Karriere gefährdet scheint. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Xenia Goodwin (Tara Webster) Alicia Banit (Kat Karamakov) Dena Kaplan (Abigail Armstrong) Tom Green (Sammy Lieberman) Jordan Rodrigues (Christian Reed) Tim Pocock (Ethan Karamakov) Tara Morice (Miss Raine) Originaltitel: Dance Academy Regie: Jeffrey Walker, Cherie Nowlan, Shirley Barrett, Ian Watson, Ben Chessell, Ian Gilmour u.a. Drehbuch: Samatha Strauss, Sam Carroll, David Olgily, Michael Miller, Deborah Parsons, Sarah Lambert u.a. Musik: Leo Agthe, Sebastian Oswald, Titellied "My Chance" von The White Rhinos