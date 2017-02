KI.KA 13:40 bis 14:10 Kinderserie Die Pfefferkörner Folge: 152 Im Schmetterlingsgarten D 2015 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Merken Im Schmetterlingsgarten: Stella, Ramin und Till besuchen den Schmetterlingsgarten und werden prompt Zeugen eines Raubüberfalls: 500 Schmetterlingsraupen von unschätzbarem Wert sind gestohlen worden. Ramin verfolgt den Dieb, landet aber mit einer Gehirnerschütterung im Krankenhaus. Und Till gerät durch unglückliche Umstände selbst in Verdacht. Kurz: Stella ist mit den Ermittlungen auf sich alleine gestellt. Da taucht die alte, neugierige Marte Pappel auf, auch bekannt als Miss Marple des Nordens. Kann Stella ihr vertrauen oder ist sie selbst in den Fall verwickelt? Und was ist mit dem Praktikanten Ben? Hat er Komplizen? Die "Pfefferkörner" setzen alles daran, die Schmetterlinge zu retten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ava Sophie Richter (Jale Dschami) Piet Jann (Ramin Dschami) Sina Michel (Pinja Friese) Zoe Malia Moon (Stella Friese) Otto von Grevenmoor (Till Petersen) Neil Malik Abdullah (Navid Dschami) Neda Rahmanian (Dr. Leyla Dschami) Originaltitel: Die Pfefferkörner Regie: Andrea Katzenberger Drehbuch: Anja Jabs Kamera: Uwe Neumeister Musik: Mario Schneider, tonfarm filmstudio