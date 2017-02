KI.KA 12:30 bis 12:55 Trickserie Garfield Der Fluch der Technik / Zwei Pfund zu viel F, USA 2008-2013 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Der Fluch der Technik: Jon hat das ewige Chaos im Haus satt und kauft einen Putzroboter. Der putzt nicht nur, sondern saugt alles in sich rein, was ihm vor die Düse kommt, auch Garfield und Odie. Die beiden programmieren das Ding um, sodass er auf Jon losgeht. Zum Schluss jagen ihn alle gemeinsam dem Vertreter auf den Hals, der ihnen den Roboter angedreht hat. Zwei Pfund zu viel: Garfield ist zu dick, das sagt jedenfalls die neue sprechende Waage von Liz. Er kriegt eine Diät verordnet. Nach einem schrecklichen Albtraum fängt er sogar an, Sport zu machen. Aber alle Bemühungen helfen nichts. Dann entdeckt Jon, dass er die Waage falsch eingestellt hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Garfield Show Regie: Philippe Vidal Drehbuch: Julien Magnat, Mark Evanier u.a. Musik: Laurent Bertrand, Jean-Christophe Prudhomme

