KI.KA 10:50 bis 11:10 Trickserie Mouk, der Weltreisebär Sternschnuppen / Wallabie Video F 2011 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Sternschnuppen: Mouk und Chavapa treffen sich mit ihren Freunden Abey und Tadi in Kanada zum Zelten im Wald. Dort angekommen spielen sie zusammen und müssen danach entdecken, dass das Picknick weg ist. Es wird schon langsam dunkel, als sie die Suche aufgeben, um die Zelte aufzubauen. Chavapas Laune ist auf dem Tiefpunkt, auch die Sternschnuppen können ihn nicht aufmuntern, bis er auf die Idee kommt, sich das Picknick zurückzuwünschen. Wallabie Video: In Australien wollen Mouk und Chavapa Ernest dem Förster bei der Säuberung der Felsbilder behilflich sein. Zu ihrer Überraschung treffen sie unterwegs die Popband Wallabies mit der Leadsängerin Alice, die sehr aufgeregt ist, denn sie sind dabei einen Videoclip ins Internet zu stellen. Sie warten nur noch auf das Kamerateam. Chavapa filmt mit seiner Kamera alle Sehenswürdigkeiten und Tiere, so auch die Wallabies. Mit Ernest gehen sie zu einem Felsen auf dem man Tänzer sehen könnte, wäre er vom Moos befreit. Sie machen sich daran ihn zu säubern, als die Wallabies verzweifelt auftauchen. Das Kamerateam hat sie im Stich gelassen. Nun ist Chavapa mit seiner Kamera gefragt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Mouk Regie: François Narboux Drehbuch: Philippe Leconte, Nadège Girardot, Marie de Banville Musik: Mathias Duplessy