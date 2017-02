KI.KA 08:00 bis 08:20 Kindersendung Sesamstraße D, USA 2016 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Annette erklärt Elmo das Wort des Tages: ungerecht. Im Märchen "Frau Holle" ist Ernie die hässliche Pechmarie und Bert die schöne Goldmarie. Frau Holle hat viele Jobs in Haushalt und Garten, bei denen die beiden ihr helfen sollen. Die Goldmarie (Bert) tut das auch, aber die Pechmarie (Ernie) liegt faul auf einem Kissen. Doch dann soll sie das Kissen schütteln... Die 8-jährige Amelie liebt es, mit hübschen Röcken und Klackerschuhen Flamenco zu tanzen. Amelie kann sogar schon ein bisschen Spanisch, denn die Anweisungen für die Tanzschritte gibt die Trainerin auf Spanisch. Olé! und Vorhang auf! für ein neues Sesamstraßen-Talent. Grobi will zeigen, wie man doppelt gesund leben kann: mit gesundem Essen und gleichzeitiger Bewegung. Am Ende ist er völlig erschöpft... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Sesamstraße Regie: Dirk Nabersberg, Jojo Wolff

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 397 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 157 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 157 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 157 Min.