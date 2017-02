KI.KA 06:30 bis 06:54 Trickserie Super Wings Elefantenbabybad / Essen mit Familie USA, COR, CHN 2015-2016 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Elefantenbabybad: Jerome ist schon immer davon überzeugt gewesen, dass er alles besser kann, als alle anderen. Das schließt natürlich Jetts Arbeit als Paketlieferant ein. Und obwohl Jett versucht, Jerome davon zu überzeugen, dass er mehr macht, als nur Bestellungen auszuliefern, besteht Jerome darauf, diese Aufgabe ebenso gut erledigen zu können. Jerome übernimmt also Jetts Position und liefert Nayan ein Paket ins Elefantenschutzgebiet nach Thailand. Der kleine Elefant Bunjing liebt es, zu baden und deshalb hat Nayan einen aufblasbaren Pool bestellt. Als Jerome Wasser einlassen will, verliert er die Kontrolle über den Schlauch und Bunjing nimmt erschreckt Reißaus. Jeder Versuch, den Babyelefanten wieder einzufangen, schlägt fehl und so muss Jerome wohl oder übel die Super Wings zu Hilfe rufen. Essen mit Familie: Das Mädchen Hye Mi, das in Seoul lebt, hat einen Zeitplaner geordert, den Jett ihr liefern soll. Mit diesem Zeitplaner hat Hye Mi immer ihre zahlreichen Aktivitäten im Blick. Jett begleitet Hye Mi durch den Schultag und kommt ganz schön ins Schwitzen, denn neben Mathematik stehen auch Ballett und Taekwondo auf dem Stundenplan. Doch worauf sich Hye Mi am allermeisten freut, ist nach so einem anstrengenden Tag ein gemütliches Essen im Kreis der Familie. Plötzlich erfährt Hye Mi, dass es ihr Vater nicht schaffen könnte, da er noch Briefe und Pakete auszuliefern hat. Doch Jett hat schon eine Idee für ein gemeinsames Familienessen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Super Wings! Regie: Benjie Randall, Josh Selig Drehbuch: Anne D. Bernstein, Joe Vitale, Pammy Salmon, Ross Wade, Josh Selig, Young Woo Kim, Jung Jin Hong, Ye Musik: Seung Hyuk Yang

