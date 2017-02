Silverline 23:40 bis 01:05 Sonstiges Girls Mansion Massacre USA 2009 Merken Drei junge Frauen wollen unbedingt Mitglied einer der elitärsten Verbindungen auf dem Campus werden. Stephanie fordert die hoffnungsvollen Mädchen auf, die schrecklichste Geschichte zu erzählen, die sie sich überhaupt nur vorstellen können. Die erste Geschichte ist """"Dollface"""", in der eine Frau eine antike Puppe geschenkt bekommt, aber sicher ist, dass diese sie töten will. Die zweite ist """"Crimson Echo"""", in der sich eine ehemals erfolgreiche Schauspielerin in billigen europäischen Horrorfilmen verdingen muss. Bei ihrer Ankunft am Set wird sie unter Drogen gesetzt und mit ihrer größten Angst konfrontiert. Die dritte Geschichte heißt """"Prank Call"""" und zeigt, wie ein Scherzanruf schiefgehen kann, als drei Mädchen sich mit einem Killer anlegen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Holly Madison (Stephanie (segment "Sorority Sisters")) Christina Rosenberg (Amber (segment "Sorority Sisters") (as Lola La Belle)) Nicole Zeoli (Roxy (segment "Sorority Sisters")) Najarra Townsend (Brianna (segment "Sorority Sisters")) Angela Nicholas (Brianna's Mom (segment "Sorority Sisters")) Wesley Stiller (Greg (segment "Sorority Sisters")) Alyssa Price (Megan (segment "Sorority Sisters")) Originaltitel: The Telling Regie: Nicholas Carpenter, Harry Grigsby Drehbuch: Joe Lessard Musik: Kevin McDaniels Altersempfehlung: ab 16