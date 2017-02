Silverline 20:15 bis 21:45 Drama Waking Madison USA 2010 20 40 60 80 100 Merken Nach einem gescheiterten Selbstmordversuch findet sich Madison Walker in der Praxis von Dr. Elizabeth Barner wieder. Diese versucht Madison zu helfen zwischen realer und irrealer Welt zu unterscheiden und dringt dabei in ihre verworrene Vergangenheit ein. Doch Madison hat ihren eigenen Plan. Um ihre Identitätsstörung zu besiegen, verschanzt sie sich mit einer Videokamera in ihrer Wohnung. Ein psychischer Höllentrip in die Vergangenheit ist der einzige Weg für Madison um Erlösung zu erlangen. Wenn sie nach 30 Tagen keine Antworten auf ihre Fragen findet, wird sie Selbstmord begehen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Taryn Manning (Margaret) Imogen Poots (Alexis) Elisabeth Shue (Dr. Elizabeth Barnes) Frances Conroy (Dolly) Sarah Roemer (Madison Walker) Will Patton (Mr. Walker) Wendy Glenn (Angel) Originaltitel: Waking Madison Regie: Katherine Brooks Drehbuch: Katherine Brooks Musik: Klaus Badelt Altersempfehlung: ab 16