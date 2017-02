Silverline 15:25 bis 17:00 Trickfilm The Prodigies GB, IND, B, CDN, LUX, F 2011 20 40 60 80 100 Merken Jimbo ist kein gewöhnliches Kind... Eines Tages entdeckt der hochintelligente Junge seine telekinetischen Kräfte und begeht eine furchtbare Tat. 20 Jahre später hat Jimbo gelernt, seine Kräfte zu kontrollieren und es gelingt ihm, weitere fünf Wunderkinder mit besonderen Fähigkeiten aufzuspüren. Als die """"Prodigies"""" eines Nachts im New Yorker Central Park ohne ihren Mentor unterwegs sind, werden sie brutal angegriffen. Fortan zählt für sie nur noch eins: Rache nehmen. Plötzlich muss Jimbo selbst mit all seinen Kräften gegen die fünf Widersacher ankämpfen, denn er scheint der Einzige zu sein, der ihre grausamen Vergeltungsschläge stoppen kann. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Prodigies Regie: Antoine Charreyron Drehbuch: Alexandre de La Patellière, Matthieu Delaporte Musik: Klaus Badelt Altersempfehlung: ab 12