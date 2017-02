Silverline 06:55 bis 09:15 Drama Assassination COR 2015 20 40 60 80 100 Merken Korea ist von der Kolonialmacht Japan besetzt, Unruhe herrscht im ganzen Land. Um die feindlichen Besatzer zu schwächen, plant der Widerstand einen Anschlag auf einen hochrangigen Offizier und einen koreanischen Kollaborateur. Scharfschützin Ok-yun wird auserwählt, gemeinsam mit einem Sprengstoffexperten und einem Waffenspezialisten das Attentat durchzuführen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ji-Hyun Jun (An Ok-yun) Jung-woo Ha (Hawaii Pistol) Jung-Jae Lee (Yeom Seok-jin) Jin-woong Jo (Sok-sapo) Dal-su Oh (Young-gam) Kyung Jin (Ahn Sung-Sim) Duek-mun Choi (Hwang Dok-sam) Originaltitel: Amsal Regie: Dong-hoon Choi Drehbuch: Ji-Hyun Jun, Jung-woo Ha, Jung-Jae Lee Musik: Dalpalan, Young-gyu Jang Altersempfehlung: ab 16

