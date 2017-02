Discovery Channel 03:40 bis 04:25 Dokumentation Ice Lake Rebels Kälteeinbruch USA 2014 Stereo 16:9 Merken Die Hausbootbewohner kämpfen auf dem Great Slave Lake im Norden Kanadas mit dem extrem harten Winter. Es ist nur vier Stunden am Tag hell, und die Temperaturen fallen nach Sonnenuntergang auf minus 46 Grad. Eine defekte Propangasheizung wird unter solchen klimatischen Bedingungen zum lebensbedrohlichen Problem. Doch für die Reparatur des Wärmespenders benötigen Stephan Hervieux und Allyce Rattray auf der " Kimberlite" Ersatzteile, die abseits der Zivilisation nur sehr schwer aufzutreiben sind. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Michael Harrison (Himself) Allyce Hervieux (Herself) Stephan Hervieux (Himself) Jeffrey Johnson (Narrator) Originaltitel: Ice Lake Rebels Altersempfehlung: ab 12

